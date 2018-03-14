Великобритания безотлагательно созывает заседание Совета Безопасности ООН

Министерство иностранных дел отметил, что случай в Солсбери, после которого Скрипач находится в критическом состоянии, "отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии", - сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского МИД.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в среду выступит перед парламентом и, как ожидается, объявит о ряде мер против России.

Во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретная химическое вещество попало на британскую территорию и была использована для отравления.

Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.