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|Отравление Скрипаля: Великобритания срочно созывает Совбез ООН
|14.03.2018 15:59
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Великобритания безотлагательно созывает заседание Совета Безопасности ООНВеликобритания созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Фото: afp.com
Министерство иностранных дел отметил, что случай в Солсбери, после которого Скрипач находится в критическом состоянии, "отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии", - сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского МИД.
Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду выступит перед парламентом и, как ожидается, объявит о ряде мер против России.
Во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретная химическое вещество попало на британскую территорию и была использована для отравления.
Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.