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Отравление Скрипаля: Великобритания срочно созывает Совбез ООН
14.03.2018 15:59
Отравление Скрипаля: Великобритания безотлагательно созывает Совбез ООН
Великобритания безотлагательно созывает заседание Совета Безопасности ООН
Великобритания созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Отравление Скрипаля: Великобритания срочно созывает Совбез ООН Фото: afp.com

Министерство иностранных дел отметил, что случай в Солсбери, после которого Скрипач находится в критическом состоянии, "отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии", -  сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского МИД.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в среду выступит перед парламентом и, как ожидается, объявит о ряде мер против России.

Во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретная химическое вещество попало на британскую территорию и была использована для отравления.

Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй  объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что 4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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