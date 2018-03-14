Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что австрийское правительство не признает проведение выборов президента России в Крыму. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Австрия не признает выборы президента РФ в Крыму Фото: bundespraesident.at "С точки зрения Австрии, понятно, что аннексия Крыма противоправная была и есть. И это также позиция ЕС. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы парламента или президента России. И это не только моя точка зрения, но и австрийского правительства", – заявил он.При этом Порошенко поблагодарил Ван дер Беллена за то, что Австрия не будет направлять наблюдателей в Крым.РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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