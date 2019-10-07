Сводка Новостей
- От чего умирают украинцы: количество погибших на дорогах в 5 раз больше, чем военнослужащих на Донбассе
- Для проституток напишут закон и легализуют
- Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался Зеленский
- Трамп потребовал объявить импичмент Нэнси Пелоси, у которой тоже жирный интерес в Украине
- Битва с Зеленским: Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом. Источник
|От чего умирают украинцы: количество погибших на дорогах в 5 раз больше, чем военнослужащих на Донбассе
|07.10.2019 09:56
|
На протяжении только времени военного конфликта на Донбассе регулярно озвучиваются боевые и небоевые потери в АТО, из-за чего в информационном пространстве постоянно на слуху данные о количестве о погибших на войне. Каждая смерть солдата или гражданского лица на Донбассе - это непременно огромная трагедия. Но политики очень часто грубо и цинично спекулируют этими смертями.
Украинский Институт анализа и менеджмента политики собрал данные, касающиеся причин смертности украинцев и потерь в зоне АТО с 2014 по 2018 гг.
Согласно данным Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел, статистика потерь в зоне АТО/ООС такова:
С прискорбием вынуждены отметить, что в Службе безопасности Украины в ответ на требование УИАМП об их данных о количестве погибших в зоне АТО за указанный период ответили, что у них отсутствует консолидированная информация по критериям запроса, а ответа от штаба ООС мы пока так и не дождались …
В тоже время, по данным ООН, в целом на Донбассе погибло от 12,8 до 13 тысяч человек. В том числе около 3,3 тыс. гражданских, 4 тыс. военнослужащих украинской армии и 5,5 тыс. комбатантов «ЛДНР». От 27 до 30 тыс. человек получили ранения.
В тоже время, согласно данным Государственной службы статистики основными причинами смерти в Украине с 2014 по 2018 гг. стали:
Случаи смерти в Украине за 2013-2019 гг.
* Без Крыма, г. Севастополь и ОРДЛО.
Как видим, наибольшее количество смертей в Украине происходит вследствие заболеваний системы кровообращения (1 999 326 чел. с 2014 по 2018 гг.), появления новообразований (399 304 чел.), заболеваний пищеварительной системы (116 544 чел.), заболеваний органов дыхания (67 773 чел.), а также инфекционных и паразитарных заболеваний (47 878 чел.).
Количество погибших от внешних причин:
*Без Крыма, г. Севастополь и ОРДЛО.
**В 2018 г. вследствие дорожно-транспортных происшествий погибло 1664 пешехода, 822 водителя транспортного средства, 556 пассажиров. Также зафиксировано 8 несчастных случаев, связанных с железнодорожным транспортом.
2 миллиона 700 тысяч украинцев умерли за последние 5 лет и большинство этих смертей имеют «социальный характер». Недоступность для большинства украинцев безопасных условий жизни, плохая экология, качество воздуха, воды и продуктов питания, умноженное на низкий уровень медицины, социально-политическую нестабильность и разрушение государственных контролирующих служб лежат в корне преимущественного большинства из этих смертей.
Ева Антоненко, Руслан Бортник