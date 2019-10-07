На протяжении только времени военного конфликта на Донбассе регулярно озвучиваются боевые и небоевые потери в АТО, из-за чего в информационном пространстве постоянно на слуху данные о количестве о погибших на войне. Каждая смерть солдата или гражданского лица на Донбассе - это непременно огромная трагедия. Но политики очень часто грубо и цинично спекулируют этими смертями.

Украинский Институт анализа и менеджмента политики собрал данные, касающиеся причин смертности украинцев и потерь в зоне АТО с 2014 по 2018 гг.

По итогам этого анализа становится понятно, что в Украине есть не только внешний, но и внутренний фронт - против коррупции, бедности, отсталости, деградировавшего государства и обесчеловечивающегося общества. И количество жертв на этом фронте в десятки, а иногда и в сотни раз больше.

Согласно данным Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел, статистика потерь в зоне АТО/ООС такова:

С прискорбием вынуждены отметить, что в Службе безопасности Украины в ответ на требование УИАМП об их данных о количестве погибших в зоне АТО за указанный период ответили, что у них отсутствует консолидированная информация по критериям запроса, а ответа от штаба ООС мы пока так и не дождались …

В тоже время, по данным ООН, в целом на Донбассе погибло от 12,8 до 13 тысяч человек. В том числе около 3,3 тыс. гражданских, 4 тыс. военнослужащих украинской армии и 5,5 тыс. комбатантов «ЛДНР». От 27 до 30 тыс. человек получили ранения.

В тоже время, согласно данным Государственной службы статистики основными причинами смерти в Украине с 2014 по 2018 гг. стали:

Случаи смерти в Украине за 2013-2019 гг.

* Без Крыма, г. Севастополь и ОРДЛО.

Как видим, наибольшее количество смертей в Украине происходит вследствие заболеваний системы кровообращения (1 999 326 чел. с 2014 по 2018 гг.), появления новообразований (399 304 чел.), заболеваний пищеварительной системы (116 544 чел.), заболеваний органов дыхания (67 773 чел.), а также инфекционных и паразитарных заболеваний (47 878 чел.).

Количество погибших от внешних причин:

*Без Крыма, г. Севастополь и ОРДЛО.

**В 2018 г. вследствие дорожно-транспортных происшествий погибло 1664 пешехода, 822 водителя транспортного средства, 556 пассажиров. Также зафиксировано 8 несчастных случаев, связанных с железнодорожным транспортом.

Приведенные выше данные показывают, что, к примеру, общее количество погибших от транспортных несчастных случаев (19187 чел. с 2014 по 2018 г.) в 5 раз выше общего количества потерь в зоне АТО за подобный период (3813 чел.). Отдельно необходимо выделить очень высокую смертность вследствие самоповреждений/самоубийств (35210 чел. с 2014 по 2019 гг.) и от употребления алкоголя (15564 чел., при чем, количество отравлений алкоголем возрастает, начиная с 2015 г.). Также с 2014 г. по 2019 г. зафиксировано более 9 тыс. случаев утоплений и более 6 тыс. несчастных случаев, спровоцированных пожарами. Таким образом, на основе приведенной статистики мы можем выделить ряд острых проблем в Украине, которые приводят к преждевременной смертности, однако на которых не актуализируется внимание общественности и соответствующих служб: помимо потерь в зоне АТО/ООС, в Украине крайне остро стоят проблемы с качества медицинской помощи и профилактики ряда заболеваний, безопасности на дорогах (далеко не последнюю роль в этом вопросе играет качество дорожного покрытия и эффективность действий дорожной полиции), на воде и на улицах, эффективности пожарных служб, проблемы алкоголизма, преступности, самоубийств и др.

2 миллиона 700 тысяч украинцев умерли за последние 5 лет и большинство этих смертей имеют «социальный характер». Недоступность для большинства украинцев безопасных условий жизни, плохая экология, качество воздуха, воды и продуктов питания, умноженное на низкий уровень медицины, социально-политическую нестабильность и разрушение государственных контролирующих служб лежат в корне преимущественного большинства из этих смертей.

Ева Антоненко, Руслан Бортник специально для УИАМП

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