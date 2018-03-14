Она заверила, что в Британии есть все необходимые возможности для борьбы с потенциальными угрозами

Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, пишет " Европейская правда ".

"Есть другие меры, которые Великобритания готова применить в любое время, если она столкнется с очередной российской провокацией", - сказала Мэй.

Она заверила, что в Британии есть все необходимые возможности для борьбы с потенциальными угрозами.

Мэй также подчеркнула, что нежелание России предоставить разъяснения относительно того, как секретное вещество могло попасть в Британию, продемонстрировало "полное пренебрежение к происходящему".

"Они не предоставили никакого достоверного объяснения и этому может быть только два объяснения: либо это было прямое действие России протии нашей страны, или же российское правительство потеряло контроль над химическим веществом. Они также не объяснили, почему Россия имеет неофициальную химическую программу вопреки международному законодательству", - сказала она.