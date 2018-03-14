Актерское семейство Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас занимаются спортом вместе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зета-Джонс: Утренняя пробежка на лыжах - это прекрасно Фото: catherinezetajones / Instagram 48-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее муж, 73-летний американский актер Майкл Дуглас вместе катаются на лыжах. Фото семейного досуга Зета-Джонс показала в Instagram."Утренняя пробежка на лыжах – это прекрасно", — написала она. Cross country skiing this morning. So beautiful. Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Мар 12, 2018 в 6:10 PDT Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года. У актеров день рождения в один день, с разницей в 25 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки зета-джонс дуглас лыжах утренняя instagram Теги: новости