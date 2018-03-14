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Зета-Джонс и Дуглас вышли на лыжную прогулку
14.03.2018 16:31
Актерское семейство Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас занимаются спортом вместе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зета-Джонс: Утренняя пробежка на лыжах - это прекрасно Фото: catherinezetajones / Instagram 48-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее муж, 73-летний американский актер Майкл Дуглас вместе катаются на лыжах. Фото семейного досуга Зета-Джонс показала в Instagram."Утренняя пробежка на лыжах – это прекрасно", — написала она.

Cross country skiing this morning. So beautiful.

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Мар 12, 2018 в 6:10 PDT
Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года. У актеров день рождения в один день, с разницей в 25 лет. 

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