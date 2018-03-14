Сводка Новостей
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|Зета-Джонс и Дуглас вышли на лыжную прогулку
|14.03.2018 16:31
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Cross country skiing this morning. So beautiful.Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Мар 12, 2018 в 6:10 PDT
Зета-Джонс и Дуглас поженились 18 ноября 2000 года. У актеров день рождения в один день, с разницей в 25 лет.
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