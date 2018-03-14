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|Трагедия MH17: Россия заплатила "диспетчеру", который обвинил Украину, - СМИ
|14.03.2018 16:31
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"Испанский диспетчер" утверждает, что получил от русских $48 тысЖурналисты нашли человека, который представлялся "испанским диспетчером" и рассказывал в эфире российских телеканалов об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе.
Фото: AFP
Расследование было проведено "Радио Свобода" и группой румынских журналистов-расследователей RISE Project.
«Диспетчер Карлос, якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имел судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество", - сообщает Радио Свобода.
Указывается, что российская пропаганда активно умножала различные версии катастрофы.
"Одна из них основана на сообщениях "испанского диспетчера", который не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today. Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников, в качестве платы за свою роль "испанского диспетчера Карлоса", - отмечает Радио Свобода.
Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today.
Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. RT сказала, что никогда не осуществляла такие платежи.
Отмечается, что историю про "испанского диспетчера" использовал также и президент России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном.
Глава Кремля сказал, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом мог наблюдать диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел военный самолет рядом с рейсом MH17.
Напомним, 17 июля 2014 года российские военные сбили пассажирский лайнер "Боинг-777" Малайзийских авиалиний с 298 пассажирами на борту. Самолет упал близко Тореза Донецкой области. СБУ выяснила, что ракету, которой был сбит "Боинг", выпустили близко города Снежное.
Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" МН17 в июле 2014 года на Донбассе. Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".
Группа Bellingcat, которая занимается расследованиями военной тематики по открытым источникам, сузила список причастных к катастрофе рейса MH17 на территории Украины в июле 2014 года до 20 российских военных.