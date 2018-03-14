Для взлома iPhone не потребуются особые навыки – лишь физический доступ к устройству и время, сообщает израильская компания Cellebrite, производитель программы UFED, которую закупили российские силовые ведомства. Программу для взлома iPhone закупили региональные управления ФСБ, СК и МВД Фото: pixabay.com (архив) Программное обеспечение уже закупили региональные управления ФСБ, СК и МВД, Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление, Красноярский государственный аграрный университет, а также “Сбербанк России“. Скриншот: zakupki.gov.ru В пресс-службе банка заявили, что программа необходима для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android, сообщает "Русская служба BBC".По информации производителя, для взлома устройства не потребуются специальные навыки – лишь физический доступ к нему и время. При помощи программы можно взломать устройства не только iPhone, но и устройства с операционной системой Android.В феврале 2018 года компания Cellebrite объявила о взломе последней операционной системы Apple iOS 11 и флагманского смартфона компании iPhone X. Ранее Cellebrite сотрудничала с американскими силовыми ведомствами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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