"Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Британии"

Посол РФ Александр Яковенко был вызван в МИД Великобритании, где ему сообщили об объявлении персонами нон грата 23 дипломатов.

"Мы рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, неоправданный и недальновидный", - говорится в заявлении посольства РФ.

"Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Британии", - заявили в посольстве РФ.

Как сообщалось ранее, 23 российские дипломаты должны в течение недели покинуть страну .

Добавим, что Большая Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.