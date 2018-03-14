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|Посольство России в Лондоне назвал высылку дипломатов неприемлемым шагом
|14.03.2018 16:39
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"Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Британии"Посольство России в Великобритании назвало высылку 23 российских дипломатов неприемлемым и недальновидным шагом.
Фото:i.lb.ua
Посол РФ Александр Яковенко был вызван в МИД Великобритании, где ему сообщили об объявлении персонами нон грата 23 дипломатов.
"Мы рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, неоправданный и недальновидный", - говорится в заявлении посольства РФ.
"Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Британии", - заявили в посольстве РФ.
Как сообщалось ранее, 23 российские дипломаты должны в течение недели покинуть страну .
Добавим, что Большая Британия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.