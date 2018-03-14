15 марта в 20.00 киевское "Динамо" сыграет с римским "Лацио" в
рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч в Риме
завершился вничью 2:2 Фото: ЕРА Поединок начнется в 20.00 по
киевскому времени. Телеканалы "Украина" и "Футбол 1" покажут матч в
прямом эфире, издание "ГОРДОН" проведет текстовую
онлайн-трансляцию.Первый матч прошел в Риме 8 марта и завершился
вничью (2:2). Голы за "Динамо" забили Виктор Цыганков и Жуниор
Мораес, после финального свистка красную карточку за споры с
арбитром получил Денис Гармаш.Ответная игра состоится на НСК
"Олимпийский" в Киеве. Главный арбитр встречи – Хесус Хиль
Мансано из Испании.Букмекеры считают фаворитами итальянцев. Контора
William Hill принимает ставки на победу "Динамо" с коэффициентом
3.40, на "Лацио" – 2.15, на ничью – 3.30.
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