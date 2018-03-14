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|У парламента Германии в присутствии Меркель задержали подозрительного мужчину
|14.03.2018 16:47
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Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда канцлер садилась в автомобильНемецкая полиция задержала неизвестного под зданием парламента, когда оттуда выходила канцлер Ангела Меркель.
Фото: welt.de
Инцидент произошел вскоре после того как члены Бундестага поддержали кандидатуру Меркель на посту федерального канцлера Германии, сообщает Die Welt.
Полиция задержала мужчину, который что-то громко кричал не на немецком языке.
Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда новоизбранный канцлер садилась в автомобиль, чтобы поехать к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру.
Причины инцидента остаются неизвестны.
Напомним, что депутаты Бундестага снова избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.
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