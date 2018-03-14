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У парламента Германии в присутствии Меркель задержали подозрительного мужчину
14.03.2018 16:47
У парламента Германии в присутствии Меркель задержали подозрительного мужчину
Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда канцлер садилась в автомобиль
Немецкая полиция задержала неизвестного под зданием парламента, когда оттуда выходила канцлер Ангела Меркель.
У парламента Германии в присутствии Меркель задержали подозрительного мужчину Фото: welt.de

Инцидент произошел вскоре после того как члены Бундестага поддержали кандидатуру Меркель на посту федерального канцлера Германии, сообщает Die Welt.

Полиция задержала мужчину, который что-то громко кричал не на немецком языке.

Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда новоизбранный канцлер садилась в автомобиль, чтобы поехать к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру.

Причины инцидента остаются неизвестны.

Напомним, что депутаты Бундестага снова избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.

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