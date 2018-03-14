За неявку на допрос в Службу безопасности Украины внефракционному нардепу Надежде Савченко грозит привлечение к уголовной ответственности и арест, отметил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Луценко заявил, что вынужден подать представление Фото: ЕРА "Генпрокурор Юрий Луценко: В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", – написала она. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1877235715683277 СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге.12 марта Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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