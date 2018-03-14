Сводка Новостей
- Порошенко: Ради миротворцев ООН на Донбассе Украина готова увеличить присутствие в других миссиях
- Данилюк сообщил, что новая программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии для Украины рассчитана на год и предусматривает два транша
- У Климкина всё готово для войны с Россией: денонсация Договора о дружбе, ждут команды Порошенко
- Венгрия не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатья за возможных провокаций
- Бутусов: 14 марта 2014-го в строй стали первые добровольцы, и этот поступок показал, что захват Крыма не уничтожил Украину, а мобилизовал
|Луценко заявил, что в случае неявки Савченко на допрос будет требовать снятия с нее неприкосновенности
|14.03.2018 16:54
|
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1877235715683277
СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге.12 марта Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15 марта.
Поделитесь статьей с друзьями