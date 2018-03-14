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Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области
14.03.2018 17:03
Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области
Водитель пошел на разворот из правого ряда, не заметив попутного грузовика
Утром 14 марта в селе Новый Киселев (Кицманский район Черновицкой области) на трассе М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" произошло ДТП, в результате которого погибли четыре пенсионерки, а еще одна находится в больнице.
Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области Фото: cv.npu.gov.ua

58-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra пошла на разворот из правого ряда трассы, в результате чего автомобиль попал под грузовик MAN, который следовал в попутном направлении в левом ряду, сообщает Нацполиция.

На момент аварии в автомобиле находились пять женщин в возрасте 58-70 лет. Три из них, в том числе водитель, погибли на месте происшествия, еще одна скончалась в карете скорой помощи. Еще одна пассажирка состоялась сотрясением головного мозга и переломом носа.

Напомним, что в Польше в Ополе-Хмельовицах в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде погибли четверо граждан Украины.

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