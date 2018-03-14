Водитель пошел на разворот из правого ряда, не заметив попутного грузовика

58-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra пошла на разворот из правого ряда трассы, в результате чего автомобиль попал под грузовик MAN, который следовал в попутном направлении в левом ряду, сообщает Нацполиция .

На момент аварии в автомобиле находились пять женщин в возрасте 58-70 лет. Три из них, в том числе водитель, погибли на месте происшествия, еще одна скончалась в карете скорой помощи. Еще одна пассажирка состоялась сотрясением головного мозга и переломом носа.