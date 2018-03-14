Сводка Новостей
- Порошенко: Ради миротворцев ООН на Донбассе Украина готова увеличить присутствие в других миссиях
- Данилюк сообщил, что новая программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии для Украины рассчитана на год и предусматривает два транша
- У Климкина всё готово для войны с Россией: денонсация Договора о дружбе, ждут команды Порошенко
- Венгрия не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатья за возможных провокаций
- Бутусов: 14 марта 2014-го в строй стали первые добровольцы, и этот поступок показал, что захват Крыма не уничтожил Украину, а мобилизовал
|Защита Саакашвили ожидает его возвращения в Украину "в ближайшее время"
|14.03.2018 17:11
|
Адвокаты политика направили в ЕСПЧ два пакета документов, касающихся нарушения прав СаакашвилиАдвокат Саакашвили Роман Чернолуцкий заявляет, что экс-глава Одесской ОГА, руководитель партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили "в ближайшее время" вернется в Украину.
Фото: Reuters
"Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это фейковое сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что Михаил Саакашвили в ближайшее время вернется в Украину", - утверждает адвокат, пишет "Радио Свобода".
Кроме того, он отметил, что защита политика направил в Европейский суд по правам человека два пакета документов, касающихся нарушения прав Саакашвили.
"Последний пакет представлен на днях, это касается жестокого обращения с Михаилом Саакашвили при неоднократном задержании. Это было и пятого декабря, и восьмого, и это последнее его выдворение за волосы из ресторана "Сулугуни", которое увидел весь мир. Это все незаконно и это все мы будем обжаловать в Европейском суде по правам человека", - добавил адвокат.
Отметим, Саакашвили требует, чтобы Генпрокуратура Украины возобновила расследование дела в отношении него.
12 февраля лидера партии "Движение новых сил" задержали люди в камуфляже, когда он находился в ресторане в Киеве. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили с соблюдением всех юридических формальностей вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.