Певица Мадонна обнародовала видео своей приемной дочери Мерси Джеймс. Мадонна: Мы преодолеваем наш страх Фото: madonna / Instagram Видео певица опубликовала в Instagram."Мы преодолеваем наш страх", – написала она. We overcome our fear............... * ‍♀️ * ‍♂️ * ‍♂️ * ‍ * #believe #noshortcuts #wegrind #aimhigh * #mercyjames * Публикация от Madonna (@madonna) Мар 13, 2018 в 5:32 PDT У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2016-м.Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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