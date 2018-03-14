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|Приемная дочь Мадонны занимается акробатикой
|14.03.2018 17:18
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We overcome our fear............... * ♀️ * ♂️ * ♂️ * * #believe #noshortcuts #wegrind #aimhigh * #mercyjames *Публикация от Madonna (@madonna) Мар 13, 2018 в 5:32 PDT
У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер.Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2016-м.Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити, штат Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.
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