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|Порошенко: визит Путина в Крым - опасная провокация
|14.03.2018 17:19
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Также глава государства заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов оккупированном КрымуПрезидент Петр Порошенко назвал провокацией сегодняшний визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.
Фото: kommersant.ua
Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александером ван дер Беллен, передает 112.ua.
"Мы очень опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, умышленно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь и именно следовательно очень важна единая позиция только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма" , - заявил Порошенко .
Также глава государства заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов оккупированном Крыму.
"Мы будем уделять большое внимание, чтобы эти выборы не были признаны миром на территории Крыма, чтобы там не были наблюдатели, чтобы в том числе, те, кто принимает непосредственное участие в организации этих" выборов "были привлечены к ответственности и в том числе и к применению санкций против указанных лиц ", - добавил глава государства.
Ранее м инистр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
Напомним, что г ромадянам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексирована Крыму , будет угрожать ответственность по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).