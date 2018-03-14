Предостережение распространяется на период в течение 16-18 марта

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, во избежание возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 мы не рекомендуем ездить в Закарпатье для венгерских групп и индивидуальных путешественников, особенно в определенные города (например, в Хусте, Ужгород) , чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период ", - сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье . 8 марта Сийярто также заявлял о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте , отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.