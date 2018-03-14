Об этом глава государства заявил на переговорах с президентом Австрии

Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александером ван дер Беллен, который транслировал телеканал "112 Украина" .

"Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии ООН по решению Совета Безопасности ООН. И я предложил, что если в этом будет необходимость, Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях" , - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Австрия готова поддержать инициативу о введении миротворческой миссии ООН на востоке Украины.