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Савченко находится сейчас на территории Испании – Луценко
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14.03.2018 17:42
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко через СМИ обратился к
внефракционному нардепу Надежде Савченко с просьбой прибыть на
допрос в Службу безопасности Украины 15 марта на 11.00. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Сегодня на
этот допрос госпожа Савченко не прибыла Фото: ЕРА "Сегодня на этот
допрос госпожа Савченко не прибыла, как не прибыла и на заседание
Европарламента, который она вчера посещала. По ориентировочным
данным, она сейчас находится уже на территории Испании", –
сказал генпрокурор.Он обратился к Савченко через СМИ."Прямо
обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 часов прибыть на допрос
следователя Службы безопасности Украины и дать пояснения в
деле", – заявил Луценко.В случае неявки нардепа на допрос 15
марта он пообещал отправить в Верховную Раду представление на
снятие с нее депутатской неприкосновенности.Луценко отметил, что
Савченко хотят опросить по делу главы "Офицерского корпуса"
Владимира Рубана, которого подозревают в попытке устроить теракт в
Верховной Раде.СБУ передала в аппарат Верховной Рады
повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила,
что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и
надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с
12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европарламент в
Страсбурге.12 марта Луценко заявил, что Савченко отбыла из
страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра
нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю
уведомила парламент о своей командировке за границу. В
пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим
визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей
Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но
она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили,
что ждут Савченко на допрос 15 марта.
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