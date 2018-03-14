Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко через СМИ обратился к внефракционному нардепу Надежде Савченко с просьбой прибыть на допрос в Службу безопасности Украины 15 марта на 11.00. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко: Сегодня на этот допрос госпожа Савченко не прибыла Фото: ЕРА "Сегодня на этот допрос госпожа Савченко не прибыла, как не прибыла и на заседание Европарламента, который она вчера посещала. По ориентировочным данным, она сейчас находится уже на территории Испании", – сказал генпрокурор.Он обратился к Савченко через СМИ."Прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 часов прибыть на допрос следователя Службы безопасности Украины и дать пояснения в деле", – заявил Луценко.В случае неявки нардепа на допрос 15 марта он пообещал отправить в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.Луценко отметил, что Савченко хотят опросить по делу главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают в попытке устроить теракт в Верховной Раде.СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европарламент в Страсбурге.12 марта Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга. В СБУ заявили, что ждут Савченко на допрос 15 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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