Завершилась экспертиза записей в деле подозреваемого в подготовке теракта в Верховной Раде главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко (на фото) готов показать видео в деле Рубана Фото: Юрій Луценко / Facebook По словам Луценко, проведена экспертиза "по наиболее важной части" записей в деле, и он готов показать часть записей и предоставить необходимые пояснения к ним."Уверен, что это шокирует и парламент, и общество", – заявил генпрокурор.Он отметил, что "очень бы не хотел", чтобы внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая не приходит на допросы, "каким-то образом осталась в стороне от этого государственного дела"."Думаю, что активизация антиукраинской пропаганды и деятельности и подготовка террористических актов – связаны. Все это станет очевидным после доклада моего в комитете и парламенте", – сказал Луценко.12 марта генпрокурор рассказал, что у генпрокуратуры есть видео, на котором зафиксировано, как перед задержанием Рубана его автомобиль на оккупированной территории Донецкой области был загружен оружием боевиками "ДНР".Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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