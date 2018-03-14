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Луценко анонсировал информацию в деле Рубана, которая "шокирует и парламент, и общество"
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14.03.2018 17:50
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Завершилась экспертиза записей в деле подозреваемого в подготовке
теракта в Верховной Раде главы "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко (на фото)
готов показать видео в деле Рубана Фото: Юрій Луценко / Facebook По
словам Луценко, проведена экспертиза "по наиболее важной части"
записей в деле, и он готов показать часть записей и предоставить
необходимые пояснения к ним."Уверен, что это шокирует и парламент,
и общество", – заявил генпрокурор.Он отметил, что "очень бы не
хотел", чтобы внефракционный народный депутат Надежда Савченко,
которая не приходит на допросы, "каким-то образом осталась в
стороне от этого государственного дела"."Думаю, что активизация
антиукраинской пропаганды и деятельности и подготовка
террористических актов – связаны. Все это станет очевидным
после доклада моего в комитете и парламенте", – сказал
Луценко.12 марта генпрокурор рассказал, что у генпрокуратуры есть
видео, на котором зафиксировано, как перед задержанием Рубана его
автомобиль на оккупированной территории Донецкой области был
загружен оружием боевиками "ДНР".Рубана задержали 8
марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области
за нелегальную перевозку крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак
рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также
глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия
с лидерами группировки "ДНР".
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