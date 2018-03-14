Великобритания подтвердила союзникам по НАТО, что на ее территории был использован военный нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный Россией, и РФ вероятно несет за это ответственность. В НАТО заявили, что нервно-паралитический агент в первые использован на территории Альянса Фото: ЕРА В Совете НАТО сообщили, что Великобритания подтвердила использование вещества, разработанного Россией, и проинформировала союзников, что с большой вероятностью Россия несет за это ответственность."Великобритания подтвердила, что это было неизбирательное и безответственное набег на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску", – говорится в заявлении.Союзники выразили "глубокую озабоченность" в связи с использованием нервно-паралитического агента и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок". В НАТО отметили, что набег было явным нарушением международных норм и соглашений."В 1997 году Конвенция о химическом оружии стала одной из основ глобального режима нераспространения. Конвенция запрещает разработку, передачу и использование химического оружия. Государства-участники Конвенции... обязуются не разрабатывать, производить или иным образом приобретать, не складировать и не сохранять химическое оружие, ни передавать прямо или косвенно химическое оружие никому. Государства-участники также обязуются не участвовать в каких-либо военных приготовлениях к использованию химического оружия", – напомнили в Альянсе.В НАТО отметили, что часто осуждали использование химического оружия в Сирии и призывали ответственных лиц привлекать виновных к ответственности."НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", – говорится в заявлении Альянса.4 марта 66-летнего бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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