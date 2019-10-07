 Суд рассмотрит меру пресечения гражданину Пашинскому - ГБР просит взять под стражу без альтернативы залога - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Суд рассмотрит меру пресечения гражданину Пашинскому - ГБР просит взять под стражу без альтернативы залога
07.10.2019 11:28

Госбюро расследований просит суд взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Суд рассмотрит меру пресечения гражданину Пашинскому - ГБР просит взять под стражу без альтернативы залога

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

 

"Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - сказал собеседник.
 

По его словам, суд рассмотрит меру пресечения в понедельник.

Напомним, в пятницу, 4 октября, сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса. 

"ГБР сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 выстрелил в ногу гражданину Украины. 

 

Сейчас просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет", - написал в Telegram-канале директор ГБР Роман Труба. 

Сергей Пашинский, который ночью 31 декабря 2016 года стрелял в человека, считает, что Государственное бюро расследований вручило ему подозрение по этому делу в качестве мести со стороны известного юриста и правозащитника Андрея Портнова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 октября.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу – "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. 

 

Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова", - сообщил Пашинский.

Сергей Пашинский отметил, что стоял с Портновым "по разные стороны баррикады" во время Майдана.

"Реанимация старого дела в отношении меня – это, прежде только, месть за то, что после Революции Достоинства ему (Портнову - Ред.) пришлось расстаться с украденными активами", - считает экс-нардеп.

Пашинский подчеркнул, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года.

"Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, – любой человек в такой ситуации должен защищать свою семью и себя", - пояснил Пашинский.

 


 

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