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- Суд рассмотрит меру пресечения гражданину Пашинскому - ГБР просит взять под стражу без альтернативы залога
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|Суд рассмотрит меру пресечения гражданину Пашинскому - ГБР просит взять под стражу без альтернативы залога
|07.10.2019 11:28
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Госбюро расследований просит суд взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.
Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.
По его словам, суд рассмотрит меру пресечения в понедельник.
Напомним, в пятницу, 4 октября, сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса.
Сергей Пашинский, который ночью 31 декабря 2016 года стрелял в человека, считает, что Государственное бюро расследований вручило ему подозрение по этому делу в качестве мести со стороны известного юриста и правозащитника Андрея Портнова.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 4 октября.
Сергей Пашинский отметил, что стоял с Портновым "по разные стороны баррикады" во время Майдана.
Пашинский подчеркнул, что не жалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года.