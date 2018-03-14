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МИД Великобритании вызвало российского посла
14.03.2018 17:59
МИД Великобритании вызвало российского посла
Мэй выступит перед парламентом по поводу отравления Скрипаля
В МИД Великобритании вызвали российского посла Александра Яковенко.
МИД Великобритании вызвало российского посла

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Британия вызвала российского посла в МИД" - говорится в сообщении издания в Twitter .

Ранее сообщалось, что  премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед парламентом в среду по поводу отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, что 4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.

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