Сводка Новостей
- Бизнесмен Ярославский будет строить международный аэропорт в Днепре
- Савченко 15 марта намерена провести брифинг под стенами СБУ
- Муждабаев: По последней информации из Москвы, Кремль буквально трясет. От смеха над беспомощным Западом
- Луценко пригрозил Савченко арестом в случае неявки на допрос в СБУ
- Комитет Верховной Рады отправил на доработку президентский законопроект о нацбезопасности
|МИД Великобритании вызвало российского посла
|14.03.2018 17:59
|
Мэй выступит перед парламентом по поводу отравления СкрипаляВ МИД Великобритании вызвали российского посла Александра Яковенко.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
"Британия вызвала российского посла в МИД" - говорится в сообщении издания в Twitter .
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед парламентом в среду по поводу отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.