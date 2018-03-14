Знаменитый советский и российский режиссер, создатель "Соломенной шляпки", "Небесных ласточек" и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе умер в больнице возрасте 80 лет. О причинах смерти Квинихидзе не сообщается Скриншот: Сергей Орлов / YouTube "13 марта 2018 года на 81-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича", – говорится в сообщении.По данным "РИА Новости", он умер в Покровской больнице Санкт-Петербурга. О причинах смерти не сообщается.Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудиях "Ленфильм" и "Мосфильм", руководил московским "Мюзик-холлом". В 1999 году был режиссером Одесского театра музыкальной комедии, а с 2000 по 2002 годы был главным режиссером Крымского национального музыкального театра.Самыми знаменитыми фильмами режиссера стали "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Артистка из Грибова", "Крах инженера Гарина", "31 июня" и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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