Также его могут судить заочно

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.

Датой исчезновения в ведомстве отметили 10 октября 2017 года.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГПУ направила ходатайство о международно-правовой помощи в РФ, которое предусматривает, между прочего, вручение Тюрину подозрения в совершении умышленного убийства.

Также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает того, что российского вора в законе Владимира Тюрина осудят заочно.

"Заочное осуждение вероятно, но для этого необходимо осуществить ряд действий, в том числе объявление его в федеральный, а затем межгосударственный розыск, определенный срок после такого решения - до 6 месяцев. Поэтому я не исключаю заочного, но рассчитываю на глазное осуждения" , - сказал Луценко журналистам.

Он не сомневается в том, что Москва не выдаст Украине Тюрина.

Кроме предусмотренных законодательством действий, подчеркнул Луценко, правоохранители рассчитывают на оперативную удачу.

Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова было убито в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и затем скончался в больнице.

Впоследствии было задержано его предполагаемого сообщника Ярослава Тарасенко и соорганизатора убийства Александра Лося.