Сводка Новостей
- Бизнесмен Ярославский будет строить международный аэропорт в Днепре
- Савченко 15 марта намерена провести брифинг под стенами СБУ
- Муждабаев: По последней информации из Москвы, Кремль буквально трясет. От смеха над беспомощным Западом
- Луценко пригрозил Савченко арестом в случае неявки на допрос в СБУ
- Комитет Верховной Рады отправил на доработку президентский законопроект о нацбезопасности
|МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова
|14.03.2018 18:07
|
Также его могут судить заочноМинистерство внутренних дел объявило в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина, которого столичная прокуратуры подозревает в организации убийства экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова.
Фото: glavcom.ua
Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства.
Датой исчезновения в ведомстве отметили 10 октября 2017 года.
Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГПУ направила ходатайство о международно-правовой помощи в РФ, которое предусматривает, между прочего, вручение Тюрину подозрения в совершении умышленного убийства.
Также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает того, что российского вора в законе Владимира Тюрина осудят заочно.
"Заочное осуждение вероятно, но для этого необходимо осуществить ряд действий, в том числе объявление его в федеральный, а затем межгосударственный розыск, определенный срок после такого решения - до 6 месяцев. Поэтому я не исключаю заочного, но рассчитываю на глазное осуждения", - сказал Луценко журналистам.
Он не сомневается в том, что Москва не выдаст Украине Тюрина.
Кроме предусмотренных законодательством действий, подчеркнул Луценко, правоохранители рассчитывают на оперативную удачу.
Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова было убито в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и затем скончался в больнице.
Впоследствии было задержано его предполагаемого сообщника Ярослава Тарасенко и соорганизатора убийства Александра Лося.
Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова был российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, он же Тюрик.