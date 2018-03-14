Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса оплатила "Аэрофлоту" компенсацию за задержку рейса, не доводя иск компании до рассмотрения в суде. Алису Аршавину компенсировала "Аэрофлоту" расходы из-за ее высадки с рейса Фото: ЕРА В начале января Аршавину сняли с рейса Москва — Алматы из-за этого вылет самолета задержали на полтора часов. Авиакомпания подала в суд для компенсации перерасхода топлива и повторных процедур наземного обслуживания: буксировки воздушного судна, предоставления трапа и выгрузки багажа. Как утверждают в "Аэрофлоте", еще до рассмотрения дела судом, жена футболиста полностью возместила расходы компании и деньги уже поступили на счет. Сумма не сообщается.В компании "Аэрофлот" сообщали, что сняли с рейса Москва – Алматы жену футболиста Андрея Аршавина с детьми и няней из-за "деструктивного поведения" и неподчинения требованиям экипажа. Старшая бортпроводница "Аэрофлота" написала в рапорте, что Аршавина проигнорировала правила авиакомпании и попыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, хотя у той был билет в эконом-классе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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