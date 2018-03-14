Украинец заявил, что работники СИЗО не давали ему есть сегодня целый день

Судья Тимур Слезко изменил приговор Раздольненского суда, исключив из него часть, связанную с закупкой боеприпасов, сообщает "Общественное".

Решение так называемого суда сторона защиты тоже будет оспаривать - уже готовят кассацию, сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

"Мы, соответственно, не согласны с таким решением. И как только мы получим на руки приговор, вступивший в законную силу, это апелляционное постановление мы будем обжаловать в кассационной инстанции. Более того, у нас в Балуха уже подошел срок условно-досрочного освобождения. Поэтому мы, в принципе, можем уже подавать на условно-досрочное, что мы и сделаем после получения решений, заверенных надлежащим образом" , - отметила она.

Когда и в какую именно колонию поселения этапируют Владимира Балуха, пока неизвестно. Как сообщает корреспондент Общественного Владимир заявил, что работники СИЗО не давали ему есть сегодня в течение целого дня. Сам активист признался - не исключает, что объявит голодовку в знак протеста против нечеловеческих условий содержания.