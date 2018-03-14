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|В аннексированном Крыму политзаключенному Балуху на два месяца уменьшили приговор
|14.03.2018 18:15
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Украинец заявил, что работники СИЗО не давали ему есть сегодня целый деньпреступный "Верховный суд" в аннексированном Крыму рассмотрел апелляцию на предыдущий приговор Раздольненского "суда" и уменьшил украинскому политзаключенному Владимиру Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.
Фото: facebook.com/crimeahrg
Судья Тимур Слезко изменил приговор Раздольненского суда, исключив из него часть, связанную с закупкой боеприпасов, сообщает "Общественное".
Решение так называемого суда сторона защиты тоже будет оспаривать - уже готовят кассацию, сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.
"Мы, соответственно, не согласны с таким решением. И как только мы получим на руки приговор, вступивший в законную силу, это апелляционное постановление мы будем обжаловать в кассационной инстанции. Более того, у нас в Балуха уже подошел срок условно-досрочного освобождения. Поэтому мы, в принципе, можем уже подавать на условно-досрочное, что мы и сделаем после получения решений, заверенных надлежащим образом", - отметила она.
Когда и в какую именно колонию поселения этапируют Владимира Балуха, пока неизвестно. Как сообщает корреспондент Общественного Владимир заявил, что работники СИЗО не давали ему есть сегодня в течение целого дня. Сам активист признался - не исключает, что объявит голодовку в знак протеста против нечеловеческих условий содержания.
Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крым 16 января приговорил крымского активиста Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. грн).