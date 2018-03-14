Сводка Новостей
- Бизнесмен Ярославский будет строить международный аэропорт в Днепре
- Савченко 15 марта намерена провести брифинг под стенами СБУ
- Муждабаев: По последней информации из Москвы, Кремль буквально трясет. От смеха над беспомощным Западом
- Луценко пригрозил Савченко арестом в случае неявки на допрос в СБУ
- Комитет Верховной Рады отправил на доработку президентский законопроект о нацбезопасности
|Количество ДТП в Украине уменьшилось на 4 тыс. - Нацполиция
|14.03.2018 18:22
|
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2019706968297827
14 июня 2017 года на заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак озвучил предложение снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 50 км/час. Он объяснил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.25 июля соответствующий проект постановления согласовали в Мининфраструктуры Украины, 10 ноября его одобрил Кабмин.Фото: pexels.com 1 января в Украине вступила в силу норма об ограничении скорости передвижения в населенных пунктах до 50 км/час.
Поделитесь статьей с друзьями