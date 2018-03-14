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|До конца марта должна состояться встреча представителей "Газпрома" и "Нафтогаза"
|14.03.2018 18:23
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Украинская компания направила "Газпрому" требования о пересмотре тарифа на газДо конца марта должна состояться встреча представителей НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома".
Андрей Коболев. Фото: AFP
"До конца месяца должен состояться "встреча на Эльбе" с нашей дорогой монополией. "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" на странице в Facebook.
Главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко также отметил, что украинская компания направила "Газпрому" требования о пересмотре тарифа на газ.
"На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - добавил Витренко.
Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается на следующий день - то есть 1 марта 2018 года.
После этого "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта.
НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки.
Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.
В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил, что договор не будет расторгнут. По словам Президента, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.