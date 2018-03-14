Вышел трейлер фильма "Чайка", являющегося экранизацией пьесы русского писателя Антона Чехова. Видео обнародовали на канале Movieclips Trailers в YouTube. По сюжету стареющая актриса Ирина Аркадина часто приезжает в летнюю усадьбу к брату Петру Сорину. Однажды с ней приезжает писатель Борис Тригорин. Девушка Нина из соседнего поместья влюбляется в него. Режиссером ленты стал Майкл Майер. Роль Нины Заречной в фильме исполнила Сирша Ронан, Ирины Аркадиной – Аннет Бенинг, Маши – Элизабет Мосс, Бориса Тригорина – Кор Столлу. Премьера фильма запланирована на 11 мая 2018 года. | Сирша Ронан исполнила роль Нины Заречной Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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