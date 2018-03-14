Об этом сообщает The Associated Press .

Правоохранители сообщили в среду журналистам, что последователями в центральных регионах Марке и Эмилия-Романья манипулировали, чтобы они следовали жестко контролируемой диете, известной как "Ma.Pi". Вес одного последователя упал до 35 кг.

Фото: ilmessaggero.it

Сообщается, что пять человек официально находятся под следствием по подозрению в жестоком обращении, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации с целью доведения людей до рабского состояния.

По словам полицейских, расследование началось в 2013 году после того, как молодая женщина сообщила полиции, что руководитель группы пообещал, что диета обеспечит чудодейственное лечение.