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В Италии последователей секты держали на жесткой диете
14.03.2018 18:31
В Италии последователей секты держали на жесткой диете
Вес одного последователя упал до 35 кг
Итальянская полиция заявила о закрытии "макробиотической секты", которая лишила своих последователей контакта с внешним миром.
В Италии последователей секты держали на жесткой диете Фото: ilmessaggero.it

Об этом сообщает The Associated Press.

Правоохранители сообщили в среду журналистам, что последователями в центральных регионах Марке и Эмилия-Романья манипулировали, чтобы они следовали жестко контролируемой диете, известной как "Ma.Pi". Вес одного последователя упал до 35 кг.

Фото: ilmessaggero.it

Сообщается, что пять человек официально находятся под следствием по подозрению в жестоком обращении, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации с целью доведения людей до рабского состояния.

По словам полицейских, расследование началось в 2013 году после того, как молодая женщина сообщила полиции, что руководитель группы пообещал, что диета обеспечит чудодейственное лечение.

Правоохранители заявили, что секта манипулировала последователями, чтобы получить пожертвования и практически бесплатные услуги от них.

Напомним, 25 августа прошлого года в Индии по меньшей мере 29 человек погибли в результате столкновений, которые произошли после того, как суд арестовал гуру одной из местных сект.

  • В Индии 29 человек погибли и 200 получили ранения из-за протестов против ареста местного гуру

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