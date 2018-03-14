Минфин Украины будет прилагать все усилия, чтобы окончательное утверждения макрофинансовой помощи Еврокомиссии для Украиныпроизошло как можно скореесказалминистр финансов Александр Данилюк. Данилюк: предложение Еврокомиссии о выделении Украине €1 млрд сейчас находится в Европарламенте и в Совете Европейского союза Фото: Олександр Данилюк / Oleksandr Danyliuk / Facebook в начале осени этого года. Об этом он По словам министра, предложение Еврокомиссии о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд сейчас находится на рассмотрении в Европарламенте и в Совете Европейского союза."Мы ожидаем окончательного утверждения в начале осени. Но также будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно скорее", – сообщил он. Евросоюз оказывает помощь Украине с 2015 года, когда стороны заключили соглашение о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму €1,8 млрд. Два транша Украина уже получила: в 2015-м и 2017 годах. Третий транш Евросоюз предоставлять отказался, так как Киев не выполнил условий Брюсселя.24 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита "Восточное партнерство" заявил, что Украина и Европейский союз достигли договоренности относительно программы макрофинансовой помощи на 2018–2019 годы. Он отметил, что предусмотрено три транша. Порошенко не назвал конкретную сумму, но сказал, что объемы будут приблизительно такие же, как и в предыдущей программе помощи от ЕС. "Европейская правда" сообщила, что Украина получит €1,8 млрд. Эту информацию подтверждал Данилюк.28 февраля 2018 года он сообщил, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи Украине.В комментарии "Радіо Свобода" вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что сумма помощи в €1 млрд может быть разбита на два транша по €500 млн. Он надеется, что Украина сможет их получить осенью 2018 года.Европейская комиссия 9 марта поддержала предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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