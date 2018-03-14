Собчак в ходе дебатов расплакалась и покинула студию
14.03.2018 18:46
Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время дебатов в эфире
телеканала "Россия 1" 14 марта расплакалась и покинула студию. Она
заявила, что присутствующие в студии политики перебивают только ее
и ведут себя неуважительно. "Пожалуйста, придите и проголосуйте
против этих людей, против этого цирка", – призвала она
телезрителей. По словам Собчак, другие кандидаты борются с ней, а
не с действующим президентом России Владимиром Путиным. "Я буду
жаловаться в ЦИК! Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают
только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди
постоянно делают бла-бла-бла", – заявила Собчак. Она добавила, что
ее постоянно оскорбляет кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский.
Ведущий дебатов Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что
никак не может повлиять на ситуацию, так как ведущий не может
перебивать кандидатов. Он также назвал поведение других кандидатов
в отношении Собчак "коллективной травлей". В результате она
заплакала и вышла из студии, а Соловьев попросил ЦИК дать ему
влиять "на этот процесс". | Собчак: Пожалуйста, придите и
проголосуйте против этих людей, против этого цирка Фото: Павел
Николаевич Грудинин / YouTube 28 февраля в прямом эфире дебатов
между кандидатами в президенты России – Жириновским и
Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР
водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и
матерился в ее адрес.Президентские выборы в
России пройдут 18 марта.Согласно результатам опроса
"Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года,
действующего президента Владимира Путина на выборах готов
поддержать 61% россиян. Далее следует Жириновский (его
поддерживают 8% респондентов в целом и 10% из тех, кто готов
голосовать).Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На
встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула,
что выступает против "этой власти, против Путина".видео
Видео:
Павел Николаевич Грудинин / YouTube