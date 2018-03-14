Сейчас решение за Порошенко

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета ВР по иностранным делам, передает нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook .

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства" , - написала Залищук.