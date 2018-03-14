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|МИД подготовило предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией
|14.03.2018 18:47
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Сейчас решение за ПорошенкоМинистрество иностранных дел подготовило предложения для президента по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Петр Порошенко и Павел Климкин. Фото: president.gov.ua
Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета ВР по иностранным делам, передает нардеп от БПП Светлана Залищук на странице в Facebook.
"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", - написала Залищук.
Напомним, что в 2016 году группа депутатов Верховной Рады Украины предлагала правительству прекратить участие Киева в органах СНГ.