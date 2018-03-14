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|Мэр Днепра анонсировал строительство нового аэропорта в городе
|14.03.2018 18:55
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Воздушную гавань хочет построить ЯрославскийМэр Днепра Борис Филатов сообщил, что готовится строительство нового международного аэропорта в городе.
Фото: ria.ru
На своей странице в Facebook Филатов поделился ссылкой на новость о том, что бизнесмен Александр Ярославский в рамках частно-государственного партнерства построит международный аэропорт в Днепре.
"Скажу сразу: "Да, это правда". Да, я работаю. Так, новый аэропорт будет. И, да, огромное спасибо Петру Алексеевичу [Порошенко]. У него на контроле", - написал Филатов.
Утверждается, что Александр Ярославский достиг договоренности с местными властями, в частности с мэром города Борисом Филатовым, а также обсудил перспективы реализации проекта с Игорем Коломойским, бенефициаром компании "Днеправиа".
Терминал нынешнего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа", а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. Будет ли новый аэропорт построен в этой ВПП, пока неясно.
Напомним, что Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить международный аэропорт в Белой Церкви. Аэропорт будет оснащено многомодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок.