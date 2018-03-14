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Комитет Верховной Рады отправил на доработку президентский законопроект о нацбезопасности
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14.03.2018 19:01
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Среди претензий, которые предъявили в комитете Верховной Рады по
вопросам нацбезопасности к поданному президентом законопроекту о
нацбезопасности, – не урегулированные вопросы о государственной
тайне и общественном контроле. Порошенко внес законопроект в
парламент в феврале Фото: president.gov.ua Члены комитета выразили
мнение, что в документе есть недоработки, неточности и он нуждается
в серьезных правках. После этого они проголосовали за принятие
законопроекта №8068 за основу и создание рабочей группы для его
доработки.Среди претензий, которые озвучили народные
депутаты, – не урегулированные вопросы о государственной тайне
и общественном контроле.Предполагается, что на рассмотрение
парламента документ будет передан 20 марта.Законопроект №8068
"О национальной безопасности Украины", появившийся на сайте
парламента 28 февраля, отмечен президентом как неотложный.17 января
члены Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности
Украины". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что закон
должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже
осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и
обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые
основы национальной безопасности, но и вопросы демократического
гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5
февраля президент Украины Петр Порошенко одобрил решение СНБО о
внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности
Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте
президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и
министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что
ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который
позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.28 февраля
спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что Порошенко внес в
парламент законопроект о нацбезопасности.Полный текст нового
законопроекта есть в распоряжении редакции интернет-издания
"ГОРДОН".
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