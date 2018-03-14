Среди претензий, которые предъявили в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности к поданному президентом законопроекту о нацбезопасности, – не урегулированные вопросы о государственной тайне и общественном контроле. Порошенко внес законопроект в парламент в феврале Фото: president.gov.ua Члены комитета выразили мнение, что в документе есть недоработки, неточности и он нуждается в серьезных правках. После этого они проголосовали за принятие законопроекта №8068 за основу и создание рабочей группы для его доработки.Среди претензий, которые озвучили народные депутаты, – не урегулированные вопросы о государственной тайне и общественном контроле.Предполагается, что на рассмотрение парламента документ будет передан 20 марта.Законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины", появившийся на сайте парламента 28 февраля, отмечен президентом как неотложный.17 января члены Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля президент Украины Петр Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.28 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что Порошенко внес в парламент законопроект о нацбезопасности.Полный текст нового законопроекта есть в распоряжении редакции интернет-издания "ГОРДОН". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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