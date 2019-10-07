Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня не начнется разведение военных сил на Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в ходе брифинга .

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды…

К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое.

А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - отметил Пристайко.