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|Разведение войск на Донбассе отменяется
|07.10.2019 12:04
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня не начнется разведение военных сил на Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в ходе
Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Позже спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется в понедельник, 7 октября.