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Разведение войск на Донбассе отменяется
07.10.2019 12:04

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня не начнется разведение военных сил на Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в ходе брифинга.

 

Разведение войск на Донбассе отменяется

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды…

 

К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое.

 

А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - отметил Пристайко.

Напомним, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Позже спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется в понедельник, 7 октября. 

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