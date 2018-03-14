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|Луценко пригрозил Савченко арестом в случае неявки на допрос в СБУ
|14.03.2018 19:03
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По словам главы ГПУ, депутат "не явилась ни на допрос в СБУ, ни на сессию ПАСЕ"Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ, он будет вынужден подать в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.
Надежда Савченко. Фото: AFP
Об этом Луценко сообщил журналистам в Верховной Раде.
"По нашим данным, Надежда сейчас в Испании ... Она не появилась ни на допрос в СБУ, ни на сессию ПАСЕ ... Я обращаюсь к ней с просьбой завтра в 11:00 прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор, имею довольно оснований и полномочий, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест этого народного депутата", - сказал Луценко, пишет "Общественное".
Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.
Напомним, Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.