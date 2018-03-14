По словам главы ГПУ, депутат "не явилась ни на допрос в СБУ, ни на сессию ПАСЕ"

Об этом Луценко сообщил журналистам в Верховной Раде.

"По нашим данным, Надежда сейчас в Испании ... Она не появилась ни на допрос в СБУ, ни на сессию ПАСЕ ... Я обращаюсь к ней с просьбой завтра в 11:00 прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор, имею довольно оснований и полномочий, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест этого народного депутата" , - сказал Луценко, пишет " Общественное ".

Отметим, Савченко обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения.