Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев считает, что реакция Запада на покушение на офицера российской разведки Сергея Скрипаля показывает Кремлю, что ему можно все. Муждабаев: В ответ на атаку боевым газом в Британии она высылает два десятка ФСБшных клерков Фото: ЕРА ""По последней информации из Москвы, Кремль буквально трясет. От смеха над этим беспомощным, "пидарастическим", в их терминологии, Западом. Над этими вечными терпилами, готовыми сглатывать все. Они выслали 20 чуваков из посольства, ахахаха. В 1980-м, в ответ на набег в Афганистан, Запад объединился, отказался отправлять своих спортсменов на Олимпиаду в Москву и ввел удушающие сырьевые санкции. В 2018-м, в ответ на атаку боевым газом в Британии, она высылает два десятка ФСБшных клерков, которых там еще столько же, а Европа продолжает спонсировать гибридную войну против самой себя закупками сырья у РФ", – написал он.Журналист отметил, что из уровня сплоченности и решительности Запада Кремль может сделать выводы, что ему позволено все, и продолжит агрессию."Такая реакция – это как выговор Афоне из одноименного фильма за то, что тот лез в фонтан. Но Вова (президент РФ Владимир Путин. – ) – не нелепый Афоня, а хладнокровный, до зубов вооруженный субъект. Который не встречает практически никакого сопротивления. Хищник, которому не только не подрезают когти, не говоря уже про намордник, клетку, но еще и подкармливают. Видно, что у Запада нет уже не только решимости, но и единства. И Британия побоялась идти ва-банк одна. Значит, и жрать их будут тоже поодиночке", – подчеркнул Муждабаев.Он предупредил, что Россия будет дестабилизировать отдельные государства изнутри, деморализуя Запад в целом."Закончится это для Запада, если немедленно не сплотиться, не дать отпор, – северным русским пушным зверьком. С вероятностью 100%", – подытожил журналист. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1855030157864184 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Сегодня Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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