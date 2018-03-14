МИД рекомендует британцам проявлять бдительность в РФ

"Из-за усиления политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможности антибританских настроений или проявлении агрессии в это время" , - говорится в сообщении на сайте МИД.

МИД рекомендует британцам проявлять бдительность в РФ, избегать любых протестов или демонстраций и не публиковать публичные комментарии о политических событиях.

"В то время как британское посольство в Москве не осведомлено о каких-либо повышенных трудностях для британцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за политикой безопасности и следить за рекомендациями" , - отмечается в сообщении.

Напомним, что 23 российские дипломаты должны в течение недели покинуть Великобританию.