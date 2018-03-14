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|МИД Великобритании предупреждает граждан о рисках поездок в Россию
|14.03.2018 19:27
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МИД рекомендует британцам проявлять бдительность в РФМИД Великобритании обновил рекомендации для граждан о возможных рисках во время поездок в Россию из-за политической напряженности между двумя странами.
Фото: reuters.com
"Из-за усиления политической напряженности между Великобританией и Россией вы должны знать о возможности антибританских настроений или проявлении агрессии в это время", - говорится в сообщении на сайте МИД.
МИД рекомендует британцам проявлять бдительность в РФ, избегать любых протестов или демонстраций и не публиковать публичные комментарии о политических событиях.
"В то время как британское посольство в Москве не осведомлено о каких-либо повышенных трудностях для британцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за политикой безопасности и следить за рекомендациями", - отмечается в сообщении.
Напомним, что 23 российские дипломаты должны в течение недели покинуть Великобританию.
Добавим, что премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании готово применить к России новые ограничительные меры в случае необходимости.