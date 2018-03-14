Осколочно-фугасные снаряды калибра 152 мм, которые создали предприятия госконцерна "Укроборонпром", будут использоваться для стрельбы из орудия "Гиацинт". | В "Укроборонпроме" показали стрельбу из "Гиацинта" Фото: ukroboronprom.com.ua Испытания боеприпасов успешно провела на полигоне в Черниговской области государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая в состав "Укроборонпрома". Стрельба велась из крупнокалиберного орудия "Гиацинт", для которого боеприпасы и создавались.Генеральный директор ГК Павел Букин отметил, что в производстве нового осколочно-фугасного снаряда, рассчитанного для уничтожения живой силы, огневых средств и объектов противника, задействовали не только компанию "Артем", но и другие предприятия "Укроборонпрома"."Это важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии", – отметил Букин.Серийное производство снарядов начнется после серии испытаний под контролем представителей Министерства обороны Украины.21 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что приоритетом в работе "Укроборонпрома" должно стать вооружение.видео Видео: Державний концерн Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки для укроборонпрома что концерн орудия Теги: общество