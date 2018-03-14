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На Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб
14.03.2018 19:35
На Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб
Режим перемирия продолжается в зоне АТО с 5 марта
Штаб украинской военной операции на Донбассе заявляет, что с начала суток 14 марта и до 18:00 был соблюден режим перемирия на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.
На Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб Фото: reuters

"Украинские военнослужащие, то выполняют задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - рассказали в штабе АТО.

В группировках "ДНР" и "ЛНР" также не информируют о боевых действиях 14 марта.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.

В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.

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