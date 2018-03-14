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|На Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела, - штаб
|14.03.2018 19:35
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Режим перемирия продолжается в зоне АТО с 5 мартаШтаб украинской военной операции на Донбассе заявляет, что с начала суток 14 марта и до 18:00 был соблюден режим перемирия на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.
Фото: reuters
"Украинские военнослужащие, то выполняют задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - рассказали в штабе АТО.
В группировках "ДНР" и "ЛНР" также не информируют о боевых действиях 14 марта.
Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости перемирия с 5 марта из-за увеличения количества нарушений режима прекращения огня в феврале.
В этот же день, 5 марта, боевики совершили 5 обстрелов, ранив одного бойца ВСУ.
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