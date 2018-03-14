Заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля начнется Заседание начнется в 21.00 по киевскому времени Фото: ЕРА "Великобритания безотлагательно созывает заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать членов Совета о расследовании атаки с нервно-паралитическим веществом в Солсбери", – говорится в сообщении. The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0 — Foreign Office (@foreignoffice) 14 березня 2018 р. По данным "Украинской службы BBC", заседание начнется в 21.00 по киевскому времени.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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