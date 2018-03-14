Прокуратура города Киева объявила в розыск и получила согласие на задержание российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тюрин опровергает свою причастность к убийству Вороненкова Фото: primecrime.ru В ведомстве отметили, что на сегодняшний день так и не получили из России ответа на поручение, которое было отправлено в рамках международного сотрудничества. Постановлением от 2 марта 2018 года Тюрин объявлен в розыск. Кроме того, правоохранительные органы получили дозволение на доставку Тюрина в суд с целью избрания ему меры пресечения.Ему инкриминируют организацию умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/1943200865691266 23 марта Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер, когда экс-депутат Госдумы РФ направлялся на встречу. Охранник политика смертельно ранил нападавшего, но и сам получил ранение.9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство Вороненкова по приказу Федеральной службы безопасности РФ заказал прежний муж вдовы Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой, криминальный авторитет Тюрин. Исполнителем был украинец Павел Паршов. По словам генпрокурора, у Тюрина было три мотива для совершения преступления, в том числе личный.Луценко отметил, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передали в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления."Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Следственный комитет России допросил Тюрина. По словам адвоката бизнесмена, у российских правоохранительных органов к Тюрину нет никаких претензий.Сам Тюрин в письме телеканалу НТВ отверг свою причастность к убийству Вороненкова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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