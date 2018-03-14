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На фоне конфликта с Великобританией упал курс рубля и акции российских компаний
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14.03.2018 19:57
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Заявление британского премьера Терезы Мэй о высылке российских
дипломатов и прекращению контактов с РФ курс доллара на Московской
бирже вырос на 46 коп. Российский рынок отреагировал падением на
позицию Британии по делу Скрипаля Фото: ЕРА Отмечается, что за
время выступления Мэй в парламенте, во время которого она заявила о
причастности России к отравлению российского разведчика Сергея
Скрипаля, курс доллара на Московской бирже вырос на 46 копеек (до
57,2 руб), а курс евро – на 36 копеек (до 70,74 руб).Акции
российского "Сбербанка" за день обвалились на 4,18%, а его
капитализация сократилась на 262 млрд руб.Также упали акции банка
ВТБ (на 4,05%), "Газпрома" (2,77%), "Транснефти" (2,48%) и
"Роснефти" (0,53%).Инвесторов беспокоит возможное расширение
санкций против России, сообщил старший аналитик "Альпари" Роман
Ткачук.Отмечается, что в среду также упали в цене наиболее
ликвидные долговые бумаги российского правительства.4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами
отравления. Также в больницу доставили сержанта местной
полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12
марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила,
что по данным следствия, во время покушения применялся
нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России.
Она потребовала от Кремля до вечера 13
марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон
будет считать инцидент незаконным применением силы Россией
против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля
Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон
по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению
Скрипаля.
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