Депутаты Киевсовета аргументируют отмену перехода на летнее и
зимнее время большим негативным влиянием на здоровье, чем экономия
электроэнергии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На летнее время Украина перейдет 25 марта Фото: ЕРА Депутаты
аргументируют свое предложение негативным влиянием на
психологическое и физическое состояние человека после каждого
перевода часовых стрелок."Перевод часов отображается как на
психологическом, так и на физическом состоянии человека, а это
большие затраты, чем незначительная экономия электроэнергии. В мире
более 60% стран не переводят часовые стрелки", – объяснил инициатор
предложения Александр Пабат.По его мнению, Украине необходимо
"исследовать этот вопрос и принять независимое решение, отражающее
интересы украинцев".Проект решения должны рассмотреть на пленарном
заседании Киевсовета.На летнее время в 2018 году Украина перейдет
25 марта.
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