В правительстве убеждены, что Чернобыльская зона имеет значительный инвестиционный потенциал

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Два года назад мы начали процесс реинтеграции зоны отчуждения. Это стало началом уникальной спецоперации по превращению закрытой недавно территории на наиболее инновационной технологически научной площадке в мире", - заявил министр во время круглого стола по внедрению конкурентных инструментов закупки "зеленой" энергии в Украине.

В правительстве убеждены, что Чернобыльская зона имеет значительный инвестиционный потенциал. О чем свидетельствует высокая заинтересованность инвесторов в строительстве там объектов возобновляемой энергетики.

По словам министра экологии, на сегодня поступило более 60 заявок на отвод земельного участка под инвестиционные проекты в зоне вокруг Чернобыля.

Остап Семерак также сообщил, что 19 марта 2018 года Минприроды вместе представит результаты финансовых расчетов для строительства солнечного парка в зоне отчуждения, которые были сделаны компанией Tractebel Engineering - мировым лидером в области возобновляемой энергетики, за счет французского правительства.

Напомним, на территории Чернобыльской АЭС готовятся запустить первую солнечную электростанцию .