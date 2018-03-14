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|Президиум Верховного суда РФ отклонил жалобу по иску о незаконной регистрации Путина на выборах президента
|14.03.2018 20:21
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https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10209496585051314
Собчак подала в высший суд России жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты 14 февраля. В иске она просила суд отменить постановление ЦИК России от 6 февраля, которым действующий президент РФ был официально зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Суд отказал в удовлетворении иска и 26 февраля отклонил апелляцию Собчак на это решение.12 марта адвокаты Собчак подали надзорную жалобу по иску. Новиков сообщил, что после выборов будет подана жалоба в Конституционный суд о нарушении ЦИК ч. 3 ст. 81 конституции. По его словам две необходимые для подачи жалобы инстанции в Верховном суде юристы Собчак уже прошли. Собчак подчеркивала, что Путин уже трижды был президентом России и, в соответствии с конституцией РФ, больше не имеет права выдвигать свою кандидатуру на этот пост.Согласно ч. 3 ст. 81 конституции РФ, “одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд“.
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