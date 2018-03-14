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|В "Нафтогазе" анонсировали встречу с "Газпромом"
|14.03.2018 20:29
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https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1685183741561404
По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания направила "Газпрому" требования о пересмотре тарифа."На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", – подчеркнул он.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта.13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.
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