Погода, Новости, загрузка...
Аваков передал целебный мед семьям погибших в АТО добровольцев
14.03.2018 20:31
Аваков передал целебный мед семьям погибших в АТО добровольцев
Также министр наградил 52 бойцов
Министр внутренних дел Арсен Аваков в День добровольца передал семьям погибших защитников Украины "настоящий целебный мед".
Аваков передал целебный мед семьям погибших в АТО добровольцев Арсен Аваков. Фото: unian.net

"В день украинского добровольца передал семьям погибших защитников отечества настоящий целебный мед, который умышленно привезли из Львовщины, пусть он приносит вдохновение и здоровье детям и родным наших героев!", - написал Аваков в Twitter .

Министр также вручил 52 бойцам государственные награды и отличия МВД "за мужество, самоотверженность и отвагу при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, что Президент Петр Порошенко посмертно наградил 43 военнослужащих орденами и медалями.

  • Порошенко посмертно наградил 43 военных госнаградами
  • Фильм о мальчике из Донбасса признали лучшей документалкой на кинофестивале в Швеции

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить