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|Жданов о запрете украинским сборным участвовать в соревнованиях в РФ: Гройсман выразил поддержку в этом вопросе
|14.03.2018 20:45
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https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1572675612850634
Он также процитировал слова украинского премьер-министра:"Все министры здесь единодушны. Спасибо спортсменам за принятое соответствующее решение. Считаю, что пока Россия будет страной-агрессором и дикарем в своей политике, весь мир все больше будет реагировать таким образом по отношению к ней".Брынзак в интервью российскому изданию "Советский спорт", которое вышло 13 марта, заявил, что все украинские сборные, в том числе биатлонная, будут бойкотировать соревнования в РФ. По его словам, решение было принято во время совещания со Ждановым. Брынзак добавил, что украинская биатлонная команда снялась с этапа Кубка мира по биатлону, который должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта.Сегодня Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России.
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